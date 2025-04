Preparare piatti deliziosi e sani con la Tristar Airfryer 10L a 79,99€

Quante volte ti sei ripromesso o ripromessa di cambiare stile di vita partendo anche da una maggiore attenzione a ciò che mangi? È arrivato il momento di prestare più cura non solo a ciò che mangi, ma anche a come lo cucini. Con la friggitrice ad aria digitale Tristar FR-6964 – ora in offerta su Amazon a soli 79,99€ – puoi farlo in maniera comoda e veloce.

3 ragioni per scegliere friggitrice ad aria digitale Tristar FR-6964

Capacità XXL da 10 litri

10 programmi preimpostati

Facile da pulire

Perché acquistare la friggitrice ad aria digitale Tristar FR-6964

Come tutte le friggitrici ad aria anche la Tristar FR-6964 non prevede l’utilizzo dell’olio per la cottura, così che puoi avere cibi sani senza rinunciare al gusto e alla fragranza. Ma ciò che rende la friggitrice ad aria digitale Tristar FR-6964 particolarmente interessante (oltre al prezzo), è innanzitutto la capienza e la presenza di 10 modalità di cottura.

Con 10 litri di capienza, infatti, puoi preparare tutte le pietanze che vuoi per tutta la tua famiglia o per gli ospiti che hai invitato a pranzo e a cena. Inoltre nella confezione troverai non solo il cestello per le patatine, ma anche due teglie a griglia, il vassoio raccoglibriciole e l’apposito manico. Da subito puoi iniziare a cucinare tutto quello che vuoi scoprendo come può migliorare la tua dieta e la qualità della vita con una friggitrice ad aria.

In modo particolare la friggitrice ad aria digitale Tristar FR-6964 ti consente di semplificare la cottura dei tuoi piatti preferiti utilizzando il comodo display digitale dal quale impostare la modalità di cottura che desideri. Primi, secondi, contorni e dolci; con la friggitrice ad aria digitale Tristar FR-6964 puoi preparare tutto quello che vuoi in maniera sana, comoda e divertente.

Ideale per chi…

Cerca un forno multifunzione che combina le capacità di una friggitrice ad aria e di un forno tradizionale.

Desidera cucinare in modo rapido e salutare, riducendo l’uso di olio

Apprezza un design moderno e funzionale, con una capacità generosa per soddisfare le esigenze quotidiane

Approfitta dell’offerta a tempo su Amazon e acquista la friggitrice ad aria digitale Tristar FR-6964 a soli 79,99€. Un acquisto conveniente per la tua vita, ma anche come idea regalo per i tuoi amici.