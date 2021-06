Cuffie Gaming super ECONOMICHE in offerta solo per oggi

Le cuffie gaming firmate KarviPark sono in promozione su Amazon ad appena €23,79. Attraverso un'offerta Lampo, il prezzo di listino viene ribassato del 15% rendendo questo acquisto una vera e propria occasione da cogliere al balzo.

KarviPark: cosa sapere sulle cuffie gaming per multipiattaforma

Il modello H10 di KarviPark si presenta semplice eppure accattivante grazie a dei dettagli in colorazione verde neon. Utilizzabili su più console, queste cuffie gaming rappresentano un'ottima alternativa per chi si approccia al mondo dei videogiochi per la prima volta. Semplici ma efficaci, costano poco eh promettono prestazioni di alto livello.

La struttura, in particolar modo, è realizzata con materiali resistenti ma ultraleggeri così da non creare fastidi a seguito di lunghe ore di gioco. Sia L'archetto che i padiglioni auricolari sono imbottiti per garantire un comfort maggiore e al contempo isolare l'utilizzatore dai rumori esterni.

Gli altoparlanti integrati sono dotati di driver al neodimio da 40 mm il quale assicura una qualità del suono superba e realistica per non perdersi neanche un dettaglio all'interno dei videogiochi.

Ovviamente presente anche un microfono il quale è rotante ed è dotato di alta sensibilità. Tale caratteristica consente alla persona di poter parlare con i propri compagni in gioco facendosi sentire in modo nitido e cristallino.

Per quanto riguarda, infine, la loro compatibilità come già detto in precedenza si tratta di un paio di cuffie multipiattaforma. Possono essere utilizzate su PlayStation 4, Playstation 4 Pro, PlayStation 5, Xbox One, XBox One X, Xbox One S, Nintendo Switch o ancora su Windows, Mac e qualunque altro computer portatile.

Puoi acquistare le cuffie gaming di KarviPark su Amazon a soli €23,79.

