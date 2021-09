Cuffie in-ear con filo e microfono: SOLO 6€ su Amazon (-33%)

Nessuno mette in dubbio la comodità degli auricolari wireless, ma sono diversi i motivi per i quali in tanti ancora preferiscono le vecchie care cuffie col filo: non si scaricano mai, non hanno mai problemi di connessione e, non richiedendo l'utilizzo del Bluetooth, non impattano sull'autonomia dello smartphone. Oggi ti proponiamo queste in-ear al prezzo di soli 5,99 euro su Amazon.

Wireless è bello, ma col filo è sicuro (ed economico)

Dotate di jack audio da 3,5 mm, integrano un microfono per gestire chiamate e impartire comandi vocali agli assistenti virtuali, senza dimenticare i controlli del volume. A caratterizzarle è un design ergonomico, con in dotazione le coperture in silicone di tre dimensioni differenti, così da adattarsi all'orecchio di tutti. Se desideri altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Le recensioni di chi ha già avuto modo di metterle alla prova promuovono le cuffie in questione con un voto complessivo pari a 4,5/5 stelle, a garanzia della loro qualità. Oggi le trovi al prezzo di soli 5,99 euro su Amazon, con uno sconto del 33% sul listino: ne vale la pena anche solo per tenerle come auricolari di backup, di scorta, sempre pronte all'uso in ogni evenienza.