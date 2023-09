Cuffie Jabra Elite 4: SUPER sconto del 30% su Amazon

Se stai cercando cuffie di alta qualità a un prezzo imbattibile, non cercare oltre: le Jabra Elite 4 sono oggi in super sconto del 30% su Amazon. Queste cuffie offrono una connettività ottimale, un audio straordinario, un design ergonomico e prestazioni ineguagliabili, rendendole un affare da non perdere. Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo incredibile di soli 69,99 euro.

Cuffie Jabra Elite 4: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Una delle caratteristiche distintive delle Jabra Elite 4 è la loro connettività impeccabile. Basta un istante per collegarle al tuo telefono Android grazie a Fast Pair o al tuo PC con Swift Pair (OS 6.0 o superiore). Con la funzione Bluetooth Multipoint, puoi passare senza sforzo da un dispositivo all’altro, garantendo un’esperienza di ascolto senza interruzioni.

L’audio delle Jabra Elite 4 è eccezionale grazie alla Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) che blocca i rumori di fondo indesiderati. Ma se desideri rimanere consapevole dell’ambiente circostante, la funzione HearThrough ti consente di far passare i suoni importanti. Inoltre, con quattro microfoni di alta qualità, le tue chiamate saranno nitide e senza disturbi ovunque tu sia.

Il design acustico ergonomico danese delle Jabra Elite 4 offre un comfort ottimale, ideale per lunghe sessioni di ascolto. I tasti fisici integrati consentono di controllare facilmente la riproduzione audio e le chiamate, senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Inoltre, queste cuffie sono dotate di protezione antipioggia, quindi puoi utilizzarle tranquillamente anche sotto la pioggia.

Quando si tratta di prestazioni, le Jabra Elite 4 non deludono. Puoi utilizzare un solo auricolare in modalità Mono e godere fino a 5,5 ore di autonomia. La custodia di ricarica incluso estende ulteriormente la durata della batteria, offrendo un totale di 22 ore (o addirittura 28 ore con ANC disattivata). E se sei di fretta, una ricarica rapida di soli 10 minuti ti offre fino a 1 ora di riproduzione.

Nella confezione, troverai tutto il necessario: le cuffie Jabra Elite 4, una custodia di ricarica, EarGels in 3 diverse misure per una vestibilità perfetta e un cavo di ricarica da USB-C a USB-A. Con un peso di soli 4,6 grammi e un design elegante in colore navy, queste cuffie sono comode e alla moda.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità. Le Jabra Elite 4 sono già note per la loro qualità eccezionale, e con il 30% di sconto su Amazon, sono ancora più irresistibili. Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo ridicolo di soli 69,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.