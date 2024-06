Cuffie JBL a 14,99€: il REGALO di oggi da Amazon

Grazie allo sconto del 50% sul listino, oggi puoi acquistare JBL TUNE 500 al prezzo stracciato di 14,99 euro. Sono le cuffie sovraurali on-ear del marchio, nella loro versione cablata, con cancellazione del rumore e design pieghevole per poterle portare sempre con sé comodamente e con un ingombro ridotto al minimo indispensabile. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima di un sold out quasi inevitabile.

Le caratteristiche delle cuffie JBL TUNE 500

La presenza della tecnologia Pure Bass, insieme alla coppia di driver da 32 mm, assicura la riproduzione perfetta di tutte le frequenze, ideale per l’ascolto della musica (e dei podcast o di altri contenuti multimediali) senza compromessi. Sono dotate di un cavo piatto antigroviglio che non si attorciglia mai, con comando a un pulsante e microfono integrato per gestire anche le chiamate e l’accesso agli assistenti virtuali come Siri e Google. L’archetto è imbottito e gli auricolari sono ricoperti da cuscinetti morbidi, per il massimo del comfort. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Le cuffie sovraurali JBL TUNE 500 con design on-ear oggi sono in sconto del 50% su Amazon e le puoi acquistare al prezzo finale di soli 14,99 euro (invece di 29,99 euro) nella colorazione Blu. È in offerta anche la versione Nero a 15,99 euro (-47%).

Se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo ed effettui subito l’ordine, arriveranno direttamente a casa tua entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratuita. Amazon gestisce vendita e spedizione senza passare da intermediari. Il voto medio assegnato da quasi 90.000 recensioni è molto alto (4,5 stelle su 5).