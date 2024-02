Cuffie JBL a 15€: non è uno scherzo (MEGA SCONTO)

Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta, ma di certo andrà a ruba, dunque ecco una segnalazione veloce: in questo momento le cuffie JBL TUNE 500 sono al loro prezzo minimo storico su Amazon. Prodotte da un marchio leader nel settore audio (il brand è controllato da Harman), sono proposte dall’e-commerce con una spesa di soli 15,99 euro, la più bassa di sempre.

JBL TUNE 500 al miglior prezzo oggi su Amazon

Sono caratterizzate da un design on-ear e pieghevole per semplificarne il trasporto, è presente un microfono e non mancano i controlli sul cavo piatto antigroviglio per la riproduzione dei contenuti multimediali e le chiamate. Il funzionamento si basa su una coppia di driver da 32 mm per ottenere un suono limpido e corposo. La tecnologia Pure Bass garantisce un’esperienza sonora di qualità elevata, soprattutto durante l’ascolto della musica. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Anche dopo averle indossate per tanto tempo, il comfort è assicurato dai morbidi cuscinetti auricolari e dall’archetto imbottito. Sono compatibili con tutti i device dotati di un’entrata jack: smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali, console e joypad. Lo sconto del 47% sul listino è applicato in automatico e permette di acquistare le cuffie JBL TUNE 500 al prezzo finale di soli 15,99 euro.

L’articolo è venduto e spedito direttamente da Amazon con la consegna gratuita assicurata in un solo giorno per gli abbonati Prime. Vale a dire che, se si effettua subito l’ordine, sarà consegnato a casa entro domani senza costi aggiuntivi. Chi preferisce un modello wireless può prendere in considerazione l’offerta che in questo momento propone JBL Tune 510BT a soli 29,00 euro.

