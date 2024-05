Cuffie JBL Tune 720BT: pieghevoli, leggere e POTENTISSIME, in sconto su Amazon

Le cuffie JBL Tune 720PT sono delle ottime over ear pieghevoli, leggere e molto eleganti che oggi puoi acquistare in sconto su Amazon a soli 59,90 euro invece di 79,99, con un risparmio del 25% sul prezzo di listino. Grazie alla spedizione Prime puoi riceverle subito a casa.

Cuffie JBL Tune 720PT: le caratteristiche

Le cuffie JBL Tune 720BT sorprendono non solo per la loro incredibile qualità sonora e per la stabilità della connessione bluetooth 5.3, ma soprattutto per la lunga durata della batteria con un’autonomia stimata fino a 76 ore e ricaricabili rapidamente tramite cavo USB-C. Considera che, con soli 5 minuti di ricarica, ottieni 3 ore di musica.

Inoltre, grazie ai comodi pulsanti sul padiglione, puoi gestire facilmente la riproduzione audio e le chiamate in vivavoce, rendendo le Tune 720BT perfette anche per l’uso quotidiano e gli spostamenti. La funzione Voice Aware ti consente anche di ascoltare la tua voce mentre parli al telefono, garantendo una maggiore consapevolezza durante le chiamate.

Il design pieghevole e i materiali leggeri rendono queste cuffie comode da indossare per lunghi periodi e facili da trasportare ovunque tu vada. Con i morbidi cuscinetti e l’archetto imbottito, potrai immergerti nella tua musica preferita senza sacrificare il comfort.

Un prodotto dunque eccezionale con uno sconto da non perdere: acquista adesso queste fantastiche cuffie a 59,90 euro invece di 79,99.