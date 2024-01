Cuffie JBL TUNE 760NC: offerta imperdibile su Amazon (-13%)

Le cuffie JBL TUNE 760NC incarnano l’essenza dell’audio senza compromessi, e oggi hai l’opportunità di possederle con uno sconto speciale del 13% su Amazon. Queste cuffie offrono una sinfonia di caratteristiche uniche, rendendole la scelta perfetta per gli amanti della musica che desiderano un’esperienza sonora senza pari. Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo competitivo di soli 75,39 euro, anziché 86,83 euro.

Il cuore pulsante di queste cuffie è il suono JBL Pure Bass, una firma sonora che trasforma ogni brano in un viaggio emotivo. Grazie ai driver da 40 mm, la gamma completa di frequenze è chiara e bilanciata, garantendo che ogni nota sia udibile con precisione. Se ami immergerti completamente nella tua musica preferita, le JBL TUNE 760NC ti offrono un audio di alta qualità con bassi potenti, una combinazione irresistibile per i veri appassionati di musica.

L’esperienza di ascolto è elevata al massimo livello grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC), che consente di isolarsi completamente dagli inevitabili rumori ambientali. Sia che tu sia in viaggio, in ufficio o semplicemente voglia goderti un momento di tranquillità a casa, le JBL TUNE 760NC ti regalano un’oasi di silenzio per immergerti completamente nella tua musica senza distrazioni.

La connessione è rapida e senza intoppi grazie a Google Fast Pair, che permette una connessione immediata con il tuo dispositivo Android. E con la connessione multipoint, puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro senza interruzioni, garantendo una flessibilità senza pari.

Il controllo intuitivo è a portata di mano con il pulsante sulle cuffie, che ti consente di gestire il suono, le chiamate e di attivare gli assistenti vocali con facilità. Questo livello di controllo personalizzato rende l’utilizzo delle cuffie un’esperienza senza sforzo, permettendoti di concentrarti su ciò che conta di più: la tua musica e le tue chiamate.

Ma c’è di più. La batteria ricaricabile delle JBL TUNE 760NC è un vero colpo di genio. In meno di due ore, puoi caricare completamente le cuffie, garantendo fino a 50 ore di riproduzione audio con il Bluetooth acceso e fino a 35 ore con sia il Bluetooth che la cancellazione attiva del rumore attivi. Con questa autonomia, puoi goderti la tua musica per tutta la settimana senza doverti preoccupare di ricaricare frequentemente.

