Cuffie Logitech G Pro X SE: minimo storico PAZZESCO di Amazon per il Black Friday (-47%)

Questa offerta per il primo giorno della Settimana del Black Friday è davvero da non perdere perché con il 47% di sconto puoi acquistare le potentissime cuffie da gaming Logitech G Pro X SE al prezzo eccezionale di soli 49,99 euro invece di 94,99. Manco a dirlo sono subito schizzate in cima alle classifiche di vendita.

Cuffie Logitech G Pro X SE: per un’esperienza da gaming davvero coinvolgente

Queste cuffie da gaming sono progettate per chi non è alla ricerca di compromessi dal punto di vista sonoro e sono ideali su tutte le piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS5 e PS4.

Sono dotate di un microfono staccabile da 6mm con tecnologia Blue VO!CE per garantire comunicazioni vocali nitide e professionali, oltre a funzioni avanzate come riduzione del rumore e compressore regolabile che permettono una trasmissione vocale chiara e personalizzabile.

L’audio DTS:X 7.1 Surround offre una consapevolezza spaziale straordinaria, consentendo di percepire con precisione la posizione e la distanza degli oggetti, come passi o colpi nemici.

Le cuffie sono costruite per durare come dimostra la struttura robusta con forcelle in alluminio e fascia in acciaio, combinate con imbottiture in memory foam rivestite in similpelle per un comfort duraturo. Dai driver PRO-G da 50 mm arriva un suono nitido e bassi profondi, che rende infine ogni dettaglio del gioco più vivido.

Con connettività jack o USB, con cavi dedicati per PC, console e splitter a Y inclusi, sono delle cuffie complete dal design robusto, audio immersivo e funzioni avanzate da non farti scappare. Acquistale ora a soli 49,99 euro invece di 94,99.