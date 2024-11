Cuffie Over Ear senza fili: solo 24€ per suono intenso e 65h di autonomia

Un paio di Cuffie OverEar che costa poco ma non smette mai di sorprendere. Le Uliptz sono un po’ le regine di Amazon in questa categoria: tra le più acquistate, soddisfano chiunque per il loro rapporto qualità prezzo che non è per niente male e ti garantiscono 65 ore di utilizzo con una sola ricarica. Puoi acquistarle a soli 24,31€ su Amazon con lo sconto del 26% andato online.

Cuffie Over Ear: la qualità di casa con Uliptz

Sono comode e pratiche. Disponibili in quattro colorazioni differenti, puoi scegliere quella che più ami e indossare queste Cuffie Over Ear senza freni. Sono realizzate in materiale plastico che è resistente e leggero. Non solo, con l’archetto regolabile e le imbottiture morbide sono una vera e propria esperienza da indossare. Non ti stanchi neanche dopo lunghe ore.

Ma veniamo a noi, si collegano attraverso Bluetooth 5.3 a qualsiasi sistema operativo e funzionano alla perfezione. Con audio pieno e immersivo non hai problemi a deliziarti delle tue canzoni preferite e di un’esperienza che adatti ai tuoi gusti grazie ai 6 EQ presenti in sistema. I driver da 40mm ti restituiscono una riproduzione di alta qualità.

Naturalmente hai a disposizione i comandi con tasti sui padiglioni così da gestire la riproduzione senza fronzoli e microfoni integrati che rendono le conversazioni al telefono fluide e naturali.

Una delle caratteristiche più salienti di queste Over Ear è l’autonomia che tocca le 65 ore. Praticamente le ricarichi una volta ogni tanto e non ci metti neanche un’eternità. Se ad esempio sei di fretta, con soli 10 minuti ottieni 4 ore aggiuntive di ascolto.

A soli 24,31€ su Amazon, le Cuffie Over Ear di Uliptz sono una certezza. Non perderle di vista ora che sono in sconto con un ribasso del 26% e aggiungile al tuo carrello con un click. Scegli una delle 4 colorazioni disponibili.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.