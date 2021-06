Cuffie Sony a prezzo stracciato: meno di 10€

Le cuffie Sony sono in offerta su Amazon a soli 9,99€. Il ribasso del 33% le rende ancora più economiche mediante uno sconto effettivo di 5,01€.

Cuffie Sony: comode e passepartout per ogni evenienza

Le MDR-ZX110 sono le Cuffie Sony on Ear che ti consentono di ascoltare tutto quello che vuoi ovunque tu vada. Economiche e semplici, svolgono la loro funzione in modo eccellente.

Disponibili in colorazione nera, sono cablate ma la lunghezza del filo è ottimizzata così da non creare limitazioni nei movimenti. I padiglioni auricolari sono finemente imbottiti al fine di garantire sempre il massimo del comfort.

Sono realizzate in materiali resistenti ma al contempo leggerissimi. Il peso finale dell'intero sistema non supera i 120 grammi totali. In questo modo possono essere utilizzate per ore consecutive senza mai provare fastidi.

Al fine di essere portate ovunque in modo più semplice, poi, la struttura può essere ripiegata su sé stessa così da occupare il minimo spazio.

Per quanto riguarda la loro connessione, è presente un classico jack audio che si adatta sia a computer che smartphone dotati di un entrata da 3,5 mm.

Infine non mancano all'appello i driver al neodimio dinamici da 30 millimetri che assicurano una resa superba in termini di riproduzione musicale.

