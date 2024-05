Cuffie Sony con cancellazione del rumore in OTTIMO SCONTO su Amazon (-24%)

Le cuffie Sony WH-CH720N sono le compagne ideali per ascoltare la musica in giro o anche per usarle a casa per la visione di contenuti multimediali o per il gaming. Il prezzo in offerta su Amazon è di soli 60,99 euro contro il prezzo mediano di 79,99 al quale vengono solitamente vendute.

Cuffie Sony WH-CH720N: le caratteristiche

Le cuffie Sony WH-CH720N garantiscono un’esperienza d’ascolto di alta qualità grazie al processore integrato V1 e alla tecnologia DSEE, componenti che lavorano insieme per riprodurre la musica nella sua forma più pura, permettendoti di godere di un suono ricco e dettagliato. Grazie alla certificazione 360 Reality Audio sarai completamente immerso nell’ascolto, per un’esperienza coinvolgente e tridimensionale.

Ben fatta e molto importante è la tecnologia di cancellazione del rumore che, grazie ai sensori di rumore duali e al processore V1 integrato, permette alle cuffie di adattare il suono alle tue esigenze. Puoi comunque personalizzare il suo livello direttamente tramite l’app Headphones Connect.

La durata della batteria garantita è di fino a 35 ore di ascolto con la cancellazione del rumore attiva: autonomia lunghissima che le rende ideali per vasti scenari di utilizzo. Ergonomiche, sono in grado di garantirti un comfort ottimale anche dopo lunghe sessioni di ascolto.

Infine, supportano anche la connessione multipoint, permettendoti di collegare contemporaneamente due dispositivi e di passare facilmente da uno all’altro. Delle cuffie eccezionali ad un prezzo da non perdere: acquistale adesso a soli 60,99 euro.