Cuffie Sony WH-CH520 a quasi metà prezzo su Amazon: risparmia il 44%!

Stanco di fare attività fisica o andare a lavoro con cuffiette di scarsa qualità che ti recano fastidio alle orecchie? Oltre agli auricolari OPPO Enco Air3 Pro in sconto, su Amazon puoi acquistare le cuffie Sony WH-CH520 a quasi metà prezzo! Sono la soluzione over-ear perfetta per te, attualmente venduta con uno sconto del 44% e a una distanza molto ridotta dal prezzo più basso di sempre. Non ci credi? Fidati di noi e scopri le caratteristiche tecniche nelle prossime righe!

Le caratteristiche di Sony WH-CH520

Le cuffie wireless over-ear Sony WH-CH520 godono di padiglioni auricolari estremamente comodi con pulsanti dedicati alla risposta alle chiamate e alla gestione della musica in riproduzione. Lato connettività e utility, poi, la connessione Multipoint con Swift Pair e Fast Pair rende la configurazione estremamente rapida e comoda: è impossibile cadere in errore durante l’associazione del tuo smartphone!

Altra caratteristica eccezionale è la certificazione 360 Reality Audio, che garantisce una qualità estremamente elevata dell’audio a 360 gradi a prescindere dalla forma del tuo orecchio. È sufficiente scaricare l’applicazione Sony | Headphones Connect e seguire il procedimento guidato per l’impostazione delle cuffie, e la musica ti sembrerà tutt’attorno a te! La batteria, infine, garantisce fino a 50 ore di autonomia.

Il prezzo? 38,99 euro al posto di 69,99 euro, con consegna gratuita anche in un giorno e disponibilità immediata per l’acquisto. Si tratta di una offerta valida solo per il modello colore Nero, in quanto le altre varianti al momento risultano in vendita solo grazie a negozi di terze parti.

