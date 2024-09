Cuffie wireless over-ear JBL (Live 770NC) al PREZZO MINIMO

Senza fili, con driver da 40 mm e in sconto del 34% rispetto al listino ufficiale, eccole cuffie wireless over-ear che stavi cercando: JBL Live 770NC. Funzionano sfruttando la connettività Bluetooth 5.3 e possono vantare un’autonomia fino a 65 ore.

JBL Live 770NC: l’offerta sulle cuffie wireless over-ear

Oltre alla qualità del comparto audio che da sempre contraddistingue il marchio, il punto di forza è la cancellazione del rumore adattiva con tecnologia Smart Ambient che isola dai disturbi provenienti dall’ambiente esterno, garantendo un’esperienza d’ascolto priva di distrazioni e interruzioni, per un coinvolgimento completo grazie anche al sistema Spatial Sound che trasforma ogni contenuto stereo in un surround virtuale. Inoltre, è possibile accedere al proprio assistente vocale preferito pronunciando una parola chiave oppure toccando il padiglione, per eseguire azioni come l’avvio di una playlist o l’invio di un messaggio. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda del prodotto.

Al prezzo minimo storico di 118 euro (invece di 179 euro come da listino), le cuffie wireless over-ear JBL 770NC sono un ottimo affare, da cogliere al volo. La media dei voti assegnati sull’e-commerce è molto alta, pari a 4,5/5 stelle in oltre 100 recensioni. Lo sconto del 34% è applicato in automatico. La colorazione è Blu, quella visibile in queste immagini, con un design elegante e minimalista.

Approfittane e ordinale subito, per riceverle direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda vendita e spedizione. Nella confezione sono inclusi un cavo audio removibile, uno USB-C per la ricarica e il manuale di istruzioni.