Cuffie wireless Philips: 65 ore di musica a prezzo STRACCIATO

Oggi hai l’occasione di portarti a casa un nuovo eccezionale paio di cuffie wireless con le Philips TAH5209BK: queste ottime On-Ear sono disponibili in offerta su Amazon a soli 27,04 euro invece di 49,99. Un prezzo minimo storico assolutamente da non perdere per delle cuffie che garantiscono fino a 65 ore di autonomia.

Cuffie wireless Philips on-ear: leggere, potenti e con una super batteria

Con le cuffie wireless Philips in offerta avrai un prodotto che mette insieme comfort, durata e qualità audio eccezionale. Dal design compatto e leggero, una connettività stabile e un suono naturale, queste cuffie on-ear ti aiuteranno a immergerti nella tua musica preferita.

Il dato impressionante è dato dalle 65 ore di autonomia: questo significa ascoltare i tuoi contenuti per giorni con una sola carica. E la ricarica, a proposito, è davvero veloce: tramite USB-C puoi ottenere 1 ora di riproduzione con soli 5 minuti di ricarica.

La connessione bluetooth avanzata ti offre una trasmissione fluida e senza interruzioni e hai anche la possibilità di collegare due dispositivi contemporaneamente, sia iOS, che Android che altri device. Il microfono con algoritmo di riduzione del rumore, invece, ti assicura una voce chiara e pulita per le tue chiamate.

Le cuffie sono infine comode da indossare per ore grazie alla fascia imbottita e ai padiglioni in memory foam con un isolamento acustico passivo per un’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente. Al prezzo di 27,04 euro invece di 49,99 sono un affare che non puoi farti scappare.