Il Cyber Monday di Kaspersky: scopri tutte le offerte!

Il Cyber Monday rende ancora più interessante il weekend in cui ricade il Black Friday. Si tratta di una moderna versione di quest'ultimo dedicato alle offerte tecnologiche e Kaspersky ha pensato ad allettanti promozioni per l'occasione. La tecnologia di Kaspersky ti consente di godere un'esperienza di navigazione in Internet privata e sicura per i tuoi dati personali e per i tuoi device. Vediamo le offerte di Kaspersky per il Cyber Monday scontate del 50%.

Offerte Cyber Monday di Kaspersky

L'offerta antivirus di Kaspersky per il cyber monday si articola su 4 proposte principali, vediamo quali sono e i singoli prezzi.

Kaspersky Anti-Virus: Protezione Base

Protezione antivirus essenziale per i PC Windows sconto 50% da 14,99 €

Blocca virus e malware in tempo reale

Impedisce agli hacker di prendere il controllo del tuo PC in remoto

Assicura un funzionamento rapido e ottimale del tuo computer

Kaspersky Internet Security: Protezione Avanzata

Protezione della privacy e antivirus per PC, Mac e dispositivi mobili sconto 50% da 24,99 €

VPN gratuita con un tetto massimo di 300 MB di traffico giornaliero

Safe Money per criptare i pagamenti e le transazioni online

Protezione webcam per impedire l'accesso non autorizzato alla webcam

Kaspersky Total Security: Protezione Completa

Suite completa per la sicurezza e la privacy per PC, Mac e dispositivi mobili sconto 50% da 29,99 €

VPN gratuita con un tetto massimo di 300 MB di traffico giornaliero

Kaspersky Password Manager Premium gratuito

Kaspersky Safe Kids Premium gratuito

Kaspersky Security Cloud Personal

Accedi a tutte le tue app per la sicurezza di PC, Mac, iOS e Android sconto 50% da 39,99 €

Offerte Cyber Monday Kaspersky per macOs

Il sistema operativo di Apple è anche esso incluso nelle offerte di Kaspersky:

Internet Security for Mac. Soluzione antivirus e per la protezione della privacy personalizzata per Mac. Da 39,99 €

VPN Secure Connection: Naviga in Internet in forma anonima tramite una connessione crittografata. Da 29,99 €

Kaspersky per Android

Non manca neanche il più diffuso sistema operativo per device mobili:

Internet Security for Android: Consente di proteggere la tua vita digitale in qualunque luogo. Da 14,99 €

VPN Secure Connection: Naviga in Internet in forma anonima tramite una connessione crittografata

Kaspersky Cyber Monday per iPhone e iPad

Concludiamo con i device mobili Apple: