Cyber Monday: Mi Smart Band 6 NFC a PREZZO STRACCIATO

L'ultimo arrivato nella linea di dispositivi indossabili più venduta sul mercato è protagonista di un forte sconto nel Cyber Monday: oggi Amazon propone il nuovo Mi Smart Band 6 NFC di Xiaomi con uno sconto del 26% sul prezzo di listino. Un'ottima idea per un regalo da far trovare sotto l'albero.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: l'affare del Cyber Monday

Con il suo design impermeabile, offre funzionalità che vanno dalla misurazione del battito cardiaco alla valutazione della qualità del sonno, fino alla gestione dei pagamenti in mobilità grazie alla presenza del chip NFC: avvicini il polso al POS ed è fatta. Non manca nemmeno l'assistente virtuale Alexa a cui impartire comandi vocali. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

In queste ore hai la possibilità di acquistare il nuovo Mi Smart Band 6 di Xiaomi, quello con chip NFC incluso, al prezzo fi soli 40,84 euro invece di 54,99 euro come da listino, con spedizione gratuita e disponibilità immediata.

