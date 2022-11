Cyber Monday: tablet Samsung Galaxy Tab S8 a -199€

Samsung Galaxy Tab S8 è protagonista di una delle migliori offerte Amazon in questo Cyber Monday che conclude la lunga Settimana del Black Friday. In questo momento, il tablet si trova in sconto di ben 199 euro rispetto al prezzo di listino. Il pennino S Pen con aggancio magnetico è incluso nella confezione.

Samsung Galaxy Tab S8: l’occasione del Cyber Monday

Diamo uno sguardo alle sue specifiche tecniche più importanti: display da 11 pollici con risoluzione ‎2560×1600 pixel, processore octa core, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, fotocamere anteriore e posteriore (13+6 megapixel), Wi-Fi, Bluetooth e batteria da 8.000 mAh per un’autonomia elevata. Il sistema operativo è Android, aggiornato all’ultima versione e con interfaccia personalizzata One UI. Per qualsiasi altra informazione puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il tablet Galaxy Tab S8 di Samsung, nella configurazione appena descritta e nell’elegante colorazione Graphite, al prezzo finale di 600 euro invece di 799 euro come da listino, con uno sconto di 199 euro proposto da Amazon in occasione del Cyber Monday.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito lo riceverai domani, con la possibilità di effettuare il reso senza spese fino al 31 gennaio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.