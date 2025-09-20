Cyberattacco contro aeroporti europei: voli cancellati

Voli cancellati o in ritardo e file interminabili al check-in. Questo è il risultato di un cyberattacco effettuato contro diversi aeroporti europei, tra cui Berlino-Brandeburgo, Londra Heathrow e Bruxelles. Questi ultimi tre scali hanno confermato che ci sono problemi con i sistemi usati per l’imbarco dei passeggeri. Al momento non si conoscono i responsabili, ma c’è il sospetto che siano cybercriminali pro-Russia.

Prime informazioni dagli aeroporti

Le informazioni sono ancora poche. L’attacco informatico sarebbe avvenuto nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 settembre. I cybercriminali sono riusciti ad accedere ai sistemi usati per check-in e imbarco. Sono stati colpiti quasi contemporaneamente gli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Londra Heathrow e Bruxelles. Dei tre solo quello di Bruxelles ha confermato il cyberattacco. Sul sito ufficiale è scritto:

Nella notte di venerdì 19 settembre si è verificato un attacco informatico contro il fornitore dei servizi per i sistemi di check-in e imbarco che ha interessato diversi aeroporti europei, tra cui l’aeroporto di Bruxelles.

Diversi voli sono stati cancellati, mentre altri sono in ritardo. La procedura di imbarco avviene manualmente quindi si registrano lunghe file e tempi di attesa superiori al previsto.

Sul sito dell’aeroporto di Berlino-Brandeburgo è scritto che ci sono lunghi tempi di attesa a causa di un problema tecnico ad un system provider. Un simile avviso è stato pubblicato sul sito dell’aeroporto di Londra Heathrow. In questo caso viene indicato anche il nome del provider, ovvero Collins Aerospace (lo stesso degli aeroporti di Berlino e Bruxelles).

I passeggeri devono verificare se il volo è confermato prima di recarsi in aeroporto. Se il volo è confermato è necessario arrivare almeno due ore prima per i voli nazionali o in area Schengen e tre ore prima per i voli fuori dall’area Schengen.