Cyberbullismo, la campagna del Garante Privacy

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha rilanciato in queste ore la propria campagna di informazione e sensibilizzazione sul tema del Cyberbullismo. Il Garante, in particolare, ha sviluppato un video illustrativo ed un documento informativo che contiene tutti i riferimenti importanti per tendere la mano alle vittime di contenuti e comunicazioni indesiderati.

Cyberbullismo: cosa fare?

La scheda informativa (qui) è un riassunto che offre un supporto alle vittime per ricordare loro che hanno a disposizione gli strumenti con cui difendersi, mettendo a disposizione link e contatti con i quali muoversi. Il video presenta in animazione i medesimi concetti, declinato ad un linguaggio semplificato e a disposizione di utenti di ogni età:

Chiaramente la lotta al cyberbullismo deve partire dal passaparola e dalla capacità di coltivare una cultura digitale virtuosa, in grado di evitare che lo strumento informatico possa farsi megafono delle invettive dei bulli. Campagne di questo tipo aiutano a ricordare come gli strumenti per difendersi ci sono e che sia importante attingervi in caso di necessità.

Nessuno resta solo e il bullismo (offline come online) non paga. La legge 71/2017 è stata sviluppata per questo motivo.