Cybercrime: Italia sotto attacco da 34 campagne malevole

L'Italia sembra essere stata presa di mira da una serie di azioni pericolose per la sicurezza degli utenti. Il tema centrale è ancora cybersicurezza e stando a quanto pubblicato nella sintesi riepilogativa sugli attacchi cybercrime, realizzata da CERT-AgID, il nostro Paese è finito sotto l'attacco di ben 34 campagne malevole. Scopriamo quali sono i temi sfruttati, i malware e gli attacchi phishing della settimana, indicati sul resoconto dal team di risposta alle emergenze informatiche.

L'Italia vittima del cybercrime con 34 campagne malevole in una settimana

In una sola settimana l'Italia è caduta vittima del cybercrime accusando ben 34 campagne malevole a suo danno. Di queste 33 erano obiettivi italiani e 1 invece generico, veicolato sempre in Italia. Nello specifico, CERT-AgID ha ben elencato quali sono stati i temi più sfruttati in questa settima dai cybercriminali per mettere a segno le loro truffe.

Al primo posto troviamo il “banking“. Questo tema viene sfruttato in ambito di cybercrime per attuare campagne di phishing legate soprattutto al settore bancario. Questi attacchi veicolano solitamente una campagna Lokibot. I file allegati sono spesso di tipo ZIP, GZ, ISO e CAB.

Secondo posto invece per il tema “pagamenti“. I malware AgentTesla, Lockibot e Dridex lo utilizzano per campagne di phishing. Infine al terzo posto troviamo il tema “documenti“. Molto apprezzato nel cybercrime, questo veicola la campagna phishing generica mirata alle Webmail. Qui troviamo il malware sLoad che spesso sfrutta PEC e allegati ZIP.

Attacchi phishing della settimana

È interessante notare quali sono state le campagne phishing della settimana. Su un totale di 22 attacchi, 16 hanno coinvolto brand famosi e ormai conosciuti. Vi riportiamo tout court l'elenco pubblicato da CERT-AgID relativo agli attacchi cybercrime perpetrati la scorsa settimana: