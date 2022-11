Cyberdifesa UE: nuove misure contro gli attacchi

La Commissione europea e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno inviato al Parlamento e al Consiglio una comunicazione congiunta relativa alla cyberdifesa dell’Unione. La nuova policy prevede un incremento della capacità di protezione per cittadini e infrastrutture contro un numero crescente di attacchi informatici. Il piano di implementazione delle misure verrà stabilito in collaborazione con i singoli paesi.

Nuove azioni per migliorare la cyberdifesa

La Commissione europea evidenzia che il cyberspazio non ha confini. In seguito all’invasione dell’Ucraina, i cybercriminali legati o pagati al/dal governo russo hanno effettuato numerosi attacchi contro le infrastrutture critiche (energia, trasporti e comunicazioni), mettendo in pericolo civili e militari. L’obiettivo della nuova “Policy on Cyber Defence” è migliorare i sistemi di difesa e rafforzare la collaborazione tra le comunità cyber. È necessario inoltre attirare i talenti nel settore della sicurezza informatica.

La nuovo policy si basa quindi su quattro pilastri principali: