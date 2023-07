CyberGhost: 82% di sconto per 2 anni e altri 3 mesi gratis

Da anni CyberGhost è uno dei punti di riferimento tra i servizi che consentono di navigare in totale sicurezza e anonimato in Internet. Tre gli elementi su cui basa il suo successo in tutto il mondo: velocità di connessione, sicurezza e privacy. Caratteristiche chiave per ogni VPN che si rispetti, tanto più per chi ambisce a diventare una soluzione per il più grande numero possibile di utenti. Come CyberGhost.

L’ultima offerta disponibile sul sito ufficiale ti consente di abbonarti al piano biennale approfittando di un super sconto pari all’82%. In aggiunta a ciò anche 3 mesi extra gratis. Di fatto paghi appena 2,11 euro al mese, per un totale di 56,97 euro per i primi due anni.

CyberGhost in super sconto sul sito ufficiale

In realtà, il piano biennale si compone di 27 mesi, perché 3 sono offerti gratuitamente da CyberGhost. Al termine del 27° mese, puoi scegliere se proseguire col piano annuale, al prezzo vantaggioso di 56,97 euro, oppure disdire il rinnovo. In più, hai diritto al rimborso gratuito entro 45 giorni dalla data di acquisto. Ciò significa che se acquisti oggi il piano biennale e non ti trovi bene con il servizio, puoi richiedere il rimborso della spesa effettuata entro un mese e due settimane.

Il piano biennale di CyberGhost in sconto dell’82% offre oltre 6.800 server VPN dislocati in ogni angolo del pianeta, la crittografia AES a 256 bit, la protezione da eventuali disconnessioni, la garanzia dei protocolli WireGuard, OpenVPN e IKEv2, traffico e larghezza di bandi illimitati e la massima velocità di connessione possibile. In aggiunta a ciò ti segnaliamo che puoi usare CyberGhost con PC Windows, Mac, device Android e iPhone, ricevendo un’assistenza tecnica 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Cogli al volo la maxi offerta di CyberGhost per risparmiare l’82 per cento sul piano biennale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.