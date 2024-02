CyberGhost: la VPN affidabile e super conveniente

Sei spesso online per lavoro o comunque passi molto del tuo tempo su internet e, sentendo l’ultima notizia di furto di dati da parte di hacker, stai cercando un modo per proteggerti. Tra le soluzioni più accessibili e popolari c’è l’uso di una VPN, e CyberGhost si presenta come una delle scelte più vantaggiose sul mercato. E i costi sono davvero bassi.

CyberGhost protegge fino a 7 dispositivi

CyberGhost VPN si distingue per la sua capacità di offrire un servizio di alta qualità a un prezzo accessibile, scegliendo il piano biennale pagherai solo 2,19 € al mese, garantendo una protezione completa per tutti i tuoi dispositivi. Questa VPN permette di connettere fino a 7 dispositivi simultaneamente, coprendo un’ampia gamma di sistemi operativi e dispositivi, tra cui Windows, Mac, iOS, Android, Linux, console di gioco, smart TV e router.

Ovviamente la sicurezza è la chiave di tutto. CyberGhost utilizza protocolli di crittografia avanzati, come l’AES a 256 bit, lo split tunneling e il kill switch, per proteggere i dispositivi da attacchi esterni e tracciamento online. In più, la politica no-log dell’azienda e la sua sede in Romania, un paese fuori dall’Alleanza 5/9/14-Eyes, assicurano che i tuoi dati rimangano privati e al sicuro da occhi indiscreti. Attivando questa VPN potrai navigare in anonimato, giocare online o guardare contenuti in streaming senza preoccparti di restrizioni geografica, il tutto con un’esperienza online libera da sorveglianza.

Ora ti stai chiedendo se l’uso di CyberGhost rallenterà la tua connessione internet. Niente affatto. I server sono ottimizzati per garantire uno streaming fluido e senza buffering soprattutto per le piattaforme Netflix degli altri Paesi. Quindi potrai goderti i contenuti senza blocchi o rallentamenti. Se poi dovessi incotrare dei problemi puoi contattare il servizio clienti tramite chato o e-mail in qualsiasi momento. E se vedi che il servizio non ti soddisfa al 100% sul piano biennale hai la garanzia di rimborso di 45 giorni.

Visita ora il sito e scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze. Ti ricordiamo che il massimo risparmio lo ottieni se scegli l’abbonamento a 2 anni (+ 2 mesi gratis). Ottieni ora questa VPN e vivi la tua vita digitale in modo più sicuro e protetto.

