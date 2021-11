CyberGhost VPN: 85% di SCONTO per il Black Friday!

Il mondo delle VPN è davvero molto variegato ma spesso anche grazie alle varie promozioni è possibile portarsi a casa un prodotto di qualità ad un prezzo davvero bassissimo. In occasione del Black Friday, CyberGhost VPN è disponibile a soli 1,83 euro mensili per il piano valevole per due anni.

In pratica, l’azienda rumena sconta il suo prodotto dell’85%, davvero niente male!

La VPN in questione è una delle migliori in circolazione. Se volete avere maggiori informazioni in merito, potete vedere la nostra recensione sul prodotto scontato per questo Black Friday.

CyberGhost VPN: ecco lo sconto per TE!

La soluzione in questione offre quasi 7500 server dislocati in tutto il mondo. Tutti questi server sono adatti per lo streaming, il P2P e garantiscono una privacy online assoluta.

Inoltre, sono dotati di crittografia AES a 256bit ed offrono i più importanti protocolli presenti sul mercato. Stiamo parlando di OpenVPN, IKEv2 e WireGuard.

Come tutte le VPN flagship anche quella di CyberGhost offro la funzione cosiddetta Kill Switch che in pratica interrompe automaticamente la connessione in caso di disconnessione della VPN dal server.

CyberGhost però non è solo sicura. Infatti, i server presenti offrono tutti elevate prestazioni di velocità e soprattutto traffico e larghezza di banda senza limiti.

La VPN dell’azienda di Bucarest è compatibile con device Windows, macOS, iOS, Android, Amazon Fire TV e Fire Stick, Android TV e Linux.

Inoltre, con un singolo abbonamento è possibile scaricare ed utilizzare la VPN su un massimo di 7 dispositivi contemporaneamente.

L’azienda garantisce anche di non raccogliere alcun dato personale oltre a proteggere la nostra identità online grazie alle politiche No Log.

Costi ed altro

Come abbiamo anticipato all’inizio, questa VPN è disponibile per questo Black Friday scontata dell’85%.

Il piano biennale in pratica costa solo 1,83 euro al mese e sono inclusi gratuitamente ulteriori 3 mesi. Inoltre, CyberGhost offre una garanzia di rimborso di 45 giorni.