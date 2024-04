CyberGhost: VPN a prezzo stracciato, ma ancora per poco!

Alcune offerte vanno prese al volo, specialmente quando si tratta di quelle legate alle VPN: è il caso di CyberGhost VPN, che offre – ma ancora per poco – un pacchetto completo di protezione per la navigazione, ad un prezzo stracciato; e come se non bastasse, oltre a questo ci hanno messo anche 4 mesi gratuiti!

CyberGhost VPN: un’offerta da cogliere al volo

L’offerta straordinaria di CyberGhost, che prevede un 83% di sconto, è una delle più competitive sul mercato. Ma è la ciliegina sulla torta – i 4 mesi gratuiti inclusi nel piano biennale – a rendere questo affare imperdibile. Questa promozione, però, non durerà in eterno. Chi è alla ricerca di una VPN affidabile e conveniente deve affrettarsi per approfittare di queste condizioni vantaggiose prima che scadano.

CyberGhost non fa compromessi quando si tratta della tua sicurezza e della tua privacy online. La crittografia AES a 256 bit assicura che i tuoi dati sensibili siano al sicuro da occhi indiscreti, mentre il kill switch integrato previene eventuali perdite di dati in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN. Inoltre, la funzionalità di split tunneling ti dà il controllo su quali app devono passare attraverso la VPN, ottimizzando così la tua esperienza online.

Con server ottimizzati per lo streaming e nessun limite di larghezza di banda, CyberGhost ti garantisce una visione fluida e senza interruzioni dei tuoi contenuti preferiti su piattaforme come Netflix, Hulu e Amazon Prime Video. E grazie alla possibilità di connettere fino a 7 dispositivi contemporaneamente, tutta la famiglia può godere di una protezione completa sotto l’ombrello di un unico abbonamento.

CyberGhost tiene in grande considerazione la soddisfazione dei suoi utenti. Per questo motivo, offre un supporto clienti disponibile 24/7, pronto a risolvere qualsiasi problema in tempo reale. E se per qualsiasi motivo il servizio non dovesse incontrare le tue aspettative, puoi avvalerti della garanzia di rimborso di 45 giorni, per un’esperienza d’acquisto completamente priva di rischi.