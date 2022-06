CyberGhost VPN: come ottenere 4 mesi gratis

Grazie a un’offerta lancio strepitosa, oggi puoi ottenere 4 mesi di CyberGhost VPN gratis. Un’occasione davvero speciale, visto che stiamo parlando di una tra le migliori VPN disponibili sul mercato.

Le sue funzionalità sono curate nei minimi particolari e il suo servizio gode di un pool di esperti disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ottieni 4 mesi gratis di CyberGhost VPN attivando subito l’abbonamento a 3 anni con soli 1,94 euro al mese.

Si tratta di una promozione davvero speciale perché con soli 77,61 euro ogni 3 anni avrai altri 4 mesi in omaggio. Una protezione così non si è mai vista prima. Potrai navigare ovunque senza limiti di area geografica e senza censure.

CyberGhost VPN: 4 mesi gratis di protezione assoluta

CyberGhost VPN ti offre 4 mesi gratis se sottoscrivi un abbonamento a 3 anni con soli 1,94 euro al mese. Questa promozione gode della garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 45 giorni dall’attivazione.

Questa VPN non solo rende anonima la tua navigazione, impedendo a cybercriminali esperti di rubarti dati e credenziali bancarie o carte di pagamento, ma non registra nemmeno le tue informazioni per uso interno.

Infatti, indirizzo IP, siti Web visitati, cronologia di navigazione, durata delle sessioni, uso della larghezza di banda e connessioni ai server VPN non sono dati che CyberGhost VPN registrerà o conserverà mai.

Con questo abbonamento super conveniente potrai proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente. C’è un’applicazione per ogni sistema operativo e per ogni device. Non solo smartphone, tablet e computer, ma anche smart TV, console per videogiochi e router.

Scoprirai una velocità mai vista prima collegandoti ai suoi server. Questo perché fornisce una larghezza di banda illimitata. Potrai impostare manualmente la località dove preferisci o lasciare che sia lei a decidere qual è la migliore per te in quel momento.

Insomma, non perdere un’occasione d’oro come questa, l’offerta può terminare in poco tempo. Ottieni CyberGhost VPN a soli 1,94 euro al mese. Con l’abbonamento a 3 anni avrai protezione gratis per altri 4 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.