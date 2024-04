CyberGhost VPN: il piano biennale è in super offerta a 2,03 euro al mese con 4 mesi extra gratis

Nella lista delle VPN di riferimento a livello internazionale figura anche CyberGhost VPN. Uno dei suoi principali tratti distintivi? L’ottimo rapporto qualità-prezzo, confermato a pieno titolo con l’ultima offerta in corso che propone il piano di due anni a soli 2,03 euro al mese, a cui si aggiungono 4 mesi extra di servizioin regalo.

Sono diversi i motivi che rendono CyberGhost una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato. Tra questi menzioniamo la politica no-log 100&, la protezione totale garantita fino a 7 dispositivi, la funzione di monitoraggio ID Guard inclusa nel prezzo e la diffusione in oltre 100 Paesi al mondo.

CyberGhost VPN in offerta a 2,03 euro al mese per 24 mesi

La VPN di CyberGhost aiuta a proteggere le tue informazioni digitali mantenendo nascosta l’attiva web a ogni persona, azienda o provider di rete. Questo indipendentemente dalla tua attività su Internet, che sia la visione di un film in streaming, una lunga sessione di gaming, un acquisto online o un’operazione bancaria.

Sul fronte della sicurezza, oltre alla già citata ferrea politica no-log, CyberGhost aggiunge uno dei sistemi di crittografia più potenti al mondo (AES a 256 bit). E in caso di problemi, si ha sempre a disposizione il servizio clienti al lavoro 24 ore su 24, sette giorni su sette, tramite e-mail o live-chat.

Infine, come ulteriore chicca sottolineiamo la garanzia esclusiva di rimborso entro 45 giorni, quando di solito vengono offerti dai 14 ai 30 giorni di tempo per richiedere il rimborso completo.

Il piano di due anni di CyberGhost VPN è in promo a soli 2,03 euro al mese per i primi due anni, più 4 mesi extra gratuiti. L’offerta però non durerà ancora a lungo, potrebbe infatti terminare già nelle prossime ore.