Saldi online PrivateVPN: prezzo super basso per i nuovi clienti

Quando si tratta di VPN, scegliere l’offerta più vantaggiosa potrebbe essere complicato se non si hanno le giuste conoscenze in merito. È importante farlo con intelligenza, perché si tratta di tutelare la propria sicurezza online e la privacy, quindi non si può scendere a compromessi. Il nostro consiglio è di optare per PrivateVPN che, grazie ai saldi online, propone un prezzo estremamente basso.

PrivateVPN a un super prezzo grazie ai saldi online

PrivateVPN si distingue proprio per questo: garantire un’esperienza VPN completa e senza compromessi, a un prezzo davvero imbattibile grazie alla promo in corso. Adesso, l’abbonamento annuale, a cui si aggiungono 24 mesi extra, ti costa soltanto 2,08 euro al mese. Parliamo di uno sconto dell’85%.

Ma cosa ha di diverso PrivateVPN rispetto agli altri servizi? L’ambiente online totalmente sicuro e anonimo a vantaggio di dati e privacy. Vediamo quali sono le sue caratteristiche principali:

Politica di zero logging dei dati: in conformità con le severe leggi sulla privacy svedesi, PrivateVPN non tiene traccia dei dati di traffico degli utenti.

in conformità con le severe leggi sulla privacy svedesi, PrivateVPN non tiene traccia dei dati di traffico degli utenti. Connessioni simultanee: potrai collegare fino a 6 dispositivi contemporaneamente , ognuno con un indirizzo IP unico .

potrai collegare fino a , ognuno con un . Protezione dalle perdite IPv6: anche in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN, la tua identità rimane al sicuro .

anche in caso di disconnessione improvvisa dalla VPN, la tua . Banda larga e velocità illimitate: goditi video senza buffering e download veloci senza limiti.

goditi e senza limiti. Server in 63 Paesi: accedi a server di tutto il mondo per sbloccare contenuti geograficamente limitati.

Se non dovessi essere completamente soddisfatto del servizio VPN di PrivateVPN, hai diritto a un rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto. Insomma, non hai nulla da perdere! Approfitta subito dei saldi online e inizia a navigare in sicurezza e anonimato al prezzo più basso del mercato.