CyberGhost VPN: rafforza la tua sicurezza su Wi-Fi Pubblici

Non è un mistero che oggi viviamo connessi a ogni ora del giorno, da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire. E per soddisfare i nostri bisogni, siamo perfino disposti a mettere a repentaglio i nostri dati, esponendoci a furti, attacchi hacker ed episodi di phishing. In che modo? Collegandoci alle reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di aeroporti, bar, biblioteche e alberghi, sottavalutando i rischi legati alle connessioni Internet pubbliche.

Per fortuna esiste una soluzione: l’utilizzo di una VPN come CyberGhost, in grado di annullare i pericoli del Wi-Fi pubblico, consentendo ai suoi utenti di navigare in completo anonimato e mantenere così i propri dati al sicuro. Ad oggi CyberGhost vanta milioni di clienti in tutto il mondo ed è la VPN più raccomandata del settore.

I vantaggi di CyberGhost VPN

Una volta attivata, CyberGhost VPN è in grado di nascondere l’indirizzo IP dell’utente e di crittografare la connessione, impedendo a chiunque di visualizzare le attività web svolte durante la navigazione Internet. Inoltre, CyberGhost VPN segue una rigorosa politica no-long, quindi non è mai al corrente riguardo le attività dell’utente, come valutato dal recente audit indipendente eseguito da Deloitte, una delle quattro grandi aziende globali, per confermare la politica No Logs e alla sua implementazione.

Tutto questo con un semplice clic, a testimonianza del fatto che CyberGhost sia un’app alla portata di tutti, anche di chi non ha grande dimestichezza con la tecnologia. La protezione della VPN è garantita in qualsiasi situazione, anche quando si è connessi alle reti Wi-Fi pubbliche non sicure.

Un altro vantaggio è il superamento delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete, che consente di avere accesso ai propri contenuti preferiti ovunque ci si trovi, sia in Italia che all’estero. CyberGhost VPN è una scelta popolare per i clienti che desiderano trasmettere i loro contenuti preferiti, offrendo server ottimizzati per lo streaming per connessioni più fluide alle piattaforme di streaming più diffuse. Inoltre è possibile sfruttare i server ottimizzati per il torrenting e una larghezza di banda illimitata, così da condividere file P2P in totale sicurezza.

CyberGhost VPN fornisce protezione su un massimo di 7 dispositivi contemporaneamente con un abbonamento, con una compatibilità estesa a PC, Mac, dispositivi Android, iPhone, iPad, Smart TV, console per videogiochi e router. In questo modo ogni utente è in grado di mantenere al sicuro i propri dati indipendentemente dal dispositivo in uso, potendo inoltre fare affidamento su una rigorosa politica no-log.

Perché scegliere la VPN di CyberGhost

Se per lavoro si è spesso fuori casa e si ha l’abitudine di ricorrere alle reti Wi-Fi pubbliche per connettersi a Internet, CyberGhost VPN offre tutta una serie di funzionalità esclusive che le consentono di essere punto di riferimento del settore. Di seguito citiamo le più importanti:

ogni connessione è protetta dalla crittografia AES 256-bit , la più potente e sicura al mondo;

, la più potente e sicura al mondo; un’ulteriore forma di protezione è garantita da WireGuard , OpenVPN e IKEv2 , i migliori protocolli oggi in circolazione per le connessioni private;

, e , i migliori protocolli oggi in circolazione per le connessioni private; utilizzo di IP dedicati basati su token, in grado di offrire privacy e sicurezza complete;

basati su token, in grado di offrire privacy e sicurezza complete; avvisi tempestivi qualora le proprie credenziali vengano divulgate durante una fuga di dati;

qualora le proprie credenziali vengano divulgate durante una fuga di dati; co-localizzazione dei server in 15 regioni per una maggiore sicurezza;

per una maggiore sicurezza; oltre 7.500 server ad alta velocità in tutto il mondo.

Prezzi CyberGhost VPN

CyberGhost VPN è disponibile in 3 diversi piani: 1 mese, 6 mesi e 2 anni. Il più conveniente è il piano di due anni, ora in promozione a 2,11 euro al mese per i primi 24 mesi con l’aggiunta di 3 mesi extra in regalo. I prezzi degli altri piani sono 11,99 euro al mese se si sceglie il piano 1 mese e 6,99 euro al mese se si opta per quello da 6 mesi.

Ad eccezione di quello da 1 mese, CyberGhost offre la garanzia Soddisfatti o rimborsati di 45 giorni. Inoltre, su tutti i piani a pagamento è incluso il servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, sette giorni su sette, in inglese, francese, tedesco e rumeno.

Approfitta dell’offerta di oggi per attivare il piano di 2 anni di CyberGhost VPN a soli 2,11 euro al mese e iniziare a navigare in totale sicurezza con le reti Wi-Fi pubbliche.

