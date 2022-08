CyberGhost VPN con sconto all'83%: massima sicurezza e zero rischi

Utilizzare una VPN è ormai una necessità concreta per chiunque navighi online.

Le informazioni contenute sugli smartphone e sui computer sono infatti spesso molto preziose. Non parliamo solo di password dei social, ma anche di dati come gli accessi ai servizi di online banking, Anche foto e documenti personali rientrano tra le informazioni importanti custodite nei device.

Proprio per il loro valore, questi file sono potenzialmente preda di criminali informatici ma non solo: agenzie pubblicitarie ed enti governativi possono avere interesse a dare una “sbirciatina” nei nostri device.

In un contesto pericoloso come questo, una VPN è la soluzione ideale. Non tutte però assolvono al proprio compito allo stesso modo. Scegliere un provider come CyberGhost, in tal senso, offre massima sicurezza e zero rischi.

CyberGhost è una delle VPN più apprezzate: ecco i motivi

CyberGhost è una piattaforma attiva da molti anni, che si distingue dalla massa per una politica no log seguita scrupolosamente.

Di fatto, il servizio si impegna a non registrare informazioni come:

indirizzo IP dell’utente

siti web visitati

durata delle sessioni

cronologia di navigazione

Il tutto per una navigazione realmente anonima.

I 100 server sparsi in 91 paesi poi, permettono a CyberGhost di offrire prestazioni elevate, che consentono di utilizzare la VPN anche per fruire di servizi legati allo streaming senza particolari difficoltà.

La possibilità di usufruire di app specifiche per ambienti come Windows, Linux, macOS, iOS e Android, abbinato all’utilizzo di un singolo account su 7 diversi dispositivi, sono ulteriori vantaggi legati a questo provider. Un’opportunità imperdibile dunque per proteggere i dispositivi elettronici di tutta la propria famiglia.

Infine, va tenuto conto anche dell’attuale promozione: sottoscrivendo un abbonamento da 3 anni, oltre a ricevere 3 mesi in omaggio, è possibile pagare CyberGhost solo 2,11 euro al mese.

