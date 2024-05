CyberGhost VPN: super offerta + 45 giorni soddisfatti o rimborsati

Con CyberGhost VPN proteggi la tua privacy online e navighi senza limiti geografici. Oggi questa attività è ancora più conveniente grazie all’offerta speciale: un piano di 2 anni + 2 mesi extra a soli 2,19 €/mese, risparmiando l’82% e con una garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni.

Perché dovresti affidarti a CyberGhost VPN

CyberGhost VPN è una Virtual Private Network (VPN) che ti garantisce sicurezza e velocità nella navigazione online. Offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la protezione della privacy e l’accesso a server globali.

Le sue principali caratteristiche comprendono server ad alta velocità con performance fino a 10 Gbps, ideali per streaming e navigazione senza rallentamenti. In più, la politica no-log assicura che nessun registro delle tue attività online venga mantenuto, garantendoti l’anonimato completo. Per una sicurezza totale, la VPN utilizza crittografia AES a 256 bit, split tunneling e kill switch, offrendo una protezione di livello militare.

CyberGhost VPN è compatibile con numerosi dispositivi, come Windows, macOS, Linux, Android e iOS, e supporta anche altre piattaforme. Un’altra ottima funzionalità è la protezione Wi-Fi pubblico, che ti mette al riparo dagli hacker nelle reti pubbliche. Mentre il supporto clienti 24/7, disponibile tramite chat ed e-mail, garantisce assistenza tempestiva in ogni momento.

Puoi approfittare dell’offerta del momento che è incredibilmente vantaggiosa: 2 anni + 2 mesi extra a soli 2,19 €/mese, con un risparmio dell’82% rispetto al costo del piano mensile. Ma non è tutto, se sei indeciso c’è la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni per provare il servizio senza alcun rischio.

C’è anche il piano mensile a 11,99 €/mese e quello semestrale a 6,99 €/mese. Per scoprire tutti i dettagli clicca sul pulsante qui sotto e visita il sito ufficiale.

Il rapporto qualità-prezzo di CyberGhost VPN è eccellente, soprattutto con la promozione in corso sul piano biennale. La politica no-log, la crittografia avanzata e la compatibilità multi-dispositivo rendono questa VPN una scelta ideale per proteggere la tua privacy online. Visita il sito ufficiale e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.