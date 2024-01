CyberGhost VPN: ultimi giorni per l'offerta super

Oggi la sicurezza online è una priorità non solo per gli utenti privati, ma anche e soprattutto per aziende, freelancer e liberi professionisti. . Con l’aumento del lavoro remoto e la necessità di proteggere dati sensibili, una soluzione VPN affidabile è essenziale. CyberGhost VPN è una scelta ottima, offrendo non solo sicurezza avanzata, ma anche un’offerta imperdibile: solo 2,45 € al mese per il piano biennale, con due mesi gratis e una garanzia di rimborso di 45 giorni

I motivi per cui scegliere CyberGhost VPN

Come sede per i suoi server, CyberGhost ha scelto la Romania, offrendo così una localizzazione strategica vantaggiosa per la tua sicurezza online, assicurando il rispetto delle leggi europee sulla privacy e garantendo che i tuoi dati aziendali siano protetti da occhi indiscreti, con una velocità di connessione ottimale, fondamentali per le operazioni aziendali quotidiane.

Nel contesto dello smart working, diventato la nuova norma ma che porta con sé sfide di sicurezza, CyberGhost VPN protegge i tuoi dati aziendali e personali ovunque tu sia, assicurando che le informazioni sensibili rimangano confidenziali, sia che tu stia lavorando da un caffè o dalla comodità di casa tua. Con un abbonamento a CyberGhost puoi proteggere fino a 7 dispositivi, una caratteristica che può andare per piccole aziende. Per quanto riguarda i protolli di sicurezza, questa VPN utilizza una crittografia AES a 256 bit e la politica No-Log che assicurano una protezione costante dei tuoi dati aziendali, specialmente in reti Wi-Fi pubbliche, rendendolo un elemento essenziale per la tua strategia di sicurezza IT.

Se lavori su internet quotidianamente, avere una VPN ti fa stare tranquillo, e se hai bisogno di assistenza, il supporto clienti tramite chat o e-mail è disponibile 24/7.

Insomma, investire sulla propria sicurezza non è mai sbagliato soprattutto se si approfitta dell’offerta attuale di CyberGhost. Visita il sito e scegli il piano biennale. Non dovrai più preoccuparti delle minacce digitali navigando e lavorando in modo sicuro e privato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.