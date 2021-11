D-Link DCS-6100LH: la videocamera da interno economica definitiva

Quella che ti suggeriamo in questo articolo è un’ottima telecamera per la videosorveglianza interna, economica e funzionale. Si tratta della D-Link DCS-6100LH, un dispositivo completo dal punto di vista delle funzionalità, che in occasione del Black Friday in anticipo raggiunge il suo minimo storico.

Videocamera interna D-Link DCS-6100LH: caratteristiche tecniche

Il design è assolutamente compatto, con un formato discreto ed un comodo piedistallo che consente di posizionarla praticamente in qualsiasi punto della casa. Il supporto girevole, infatti, consente di collocare la videocamera anche a pareti e soffitto, con la possibilità di puntarla in qualsiasi direzione. Per la registrazione D-Link ha optato per un obbiettivo Full HD con un angolo di visione di ben 110 gradi. Non manca naturalmente la visione notturna grazie al sensore ad infrarossi che garantisce una perfetta visibilità fino a 5 metri. Presente la rilevazione dei movimenti, che avvisa tramite notifica direttamente sullo smartphone in caso di anomalie. La telecamera, infatti, è dotata di Wi-Fi così da poterla connettere alla linea di casa. Fatto ciò, è possibile monitorare in tempo reale l’ambiente direttamente dallo smartphone in remoto, anche quando sei fuori casa attraverso l’applicazione mydlink.

Per ciò che concerne il salvataggio delle registrazioni, queste avvengono direttamente in maniera sicura sul mydlink Cloud. In questo caso le registrazioni saranno mantenute per 24 ore sui server protetti di D-Link, ma non manca la possibilità di scaricarli e salvarli su una periferica esterna. Molto interessante la possibilità di pianificare i salvataggi anche solo con il piano gratuito. Inoltre, è possibile configurare il salvataggio direttamente sul dispositivo mobile evitando completamente quello sul Cloud, avendo immediatamente a disposizione ogni video. Chiude l’integrazione con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant. Molto interessanti sono le azioni combinate, ovvero unire le funzionalità della telecamera con quelle degli assistenti per generarne di nuove. Un esempio è l’accensione della luce da parte di Alexa, alla rilevazione di un movimento da parte della telecamera. Un dispositivo decisamente interessante considerando il prezzo, e dalle enormi potenzialità per la vita quotidiana.

Grazie ad uno sconto del 40% la D-Link DCS-6100LH può essere acquistata su Amazon a soli 29,90 euro, prezzo più basso mai registrato finora.