Darknet, i criminali la usano per diffondere malware: come difenderti?

Stando a una recente ricerca portata avanti dagli esperti di sicurezza Kaspersky, sono emersi alcuni dati sconcertanti riguardo le attività dei cybercriminali sulla Darknet.

In questo ambito, a quanto pare, le app mobile malevole da piazzare sugli store vengono vendute a cifre che possono raggiungere i 20.000 dollari.

Il sistema noto come Digital Footprint Intelligence di Kaspersky, ha inoltre individuato ben nove forum in cui viene abitualmente effettuata la compravendita di servizi legati a malware.

In questi ambienti, sviluppatori con cattive intenzioni incontrano criminali informatici a cui vendono abitualmente le suddette app. Queste, una volta comprate, vengono immesse sugli store ufficiali, andandosi a “mimetizzare” tra le migliaia e migliaia di app affidabili che fanno periodicamente richiesta per l’accesso.

Un fenomeno che, dimostra ancora una volta, quanto la rete sia diventata un luogo davvero pericoloso.

Allarme Darknet: App malevole comprate e proposte sugli store ufficiali

Riguardo questo tema così delicato si è espressa anche Alisa Kulishenko, Security Expert di Kaspersky affermando come “le app mobile dannose continuano a essere una delle principali minacce informatiche che colpiscono gli utenti, con oltre 1,6 milioni di attacchi mobile rilevati nel 2022. Allo stesso tempo, anche la qualità delle soluzioni di cybersecurity che proteggono gli utenti da questi attacchi sta aumentando”.

Soluzioni come Kaspersky Premium, infatti, sono in continuo aggiornamento per mantenersi al passo con i tempi e proteggere in maniera efficace i propri utenti.

Questa suite di sicurezza, tra le altre cose, va ben oltre al classico concetto di antivirus. Lo strumento di scansione, infatti, è accompagnato da una pratica VPN che, abbinata alla protezione rispetto al furto di dati e di identità, rende questa soluzione una delle più apprezzate del settore.

Grazie all’attuale promozione Kaspersky Premium può essere considerata una suite anche alquanto conveniente.

Oltre a regalare un anno gratuito di Kaspersky Safe Kids, strumento ideale in ottica parental control, l’intero pacchetto viene proposto con uno sconto del 44%.

Ciò si traduce in solo 31,99 euro all’anno per ottenere tutta la protezione offerta da Kaspersky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.