Debutta Pix, un chatbot AI per consigli di intrattenimento

Likewise, la startup di Seattle che si occupa di consigliare contenuti nata 5 anni fa dall’ufficio privato di Bill Gates, ha lanciato un assistente AI gratuito chiamato Pix per aiutare gli utenti a trovare programmi televisivi, film, libri e podcast utilizzando una combinazione di dati dell’azienda e la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale di OpenAI.

L’idea è quella di andare oltre i generici chatbot AI per creare un vero e proprio agente personale che sfrutti l’insieme di dati unici dell’azienda e le preferenze dedotte dai singoli utenti, ha dichiarato Ian Morris, CEO di Likewise, in un’intervista.

Come funziona Pix

Pix, infatti, si distingue nettamente dagli altri chatbot AI convenzionali. Sfrutta 600 milioni di dati provenienti dai consumatori, insieme agli algoritmi di apprendimento automatico di Likewise, integrati dall’elaborazione del linguaggio naturale di OpenAI, per semplificare il processo di scoperta dei contenuti.

Apprende le preferenze uniche di ciascun utente, fornendo raccomandazioni personalizzate in base ai suoi gusti individuali. Inoltre, Pix segnala agli utenti i nuovi contenuti disponibili che corrispondono ai loro interessi specifici.

Per esempio, se qualcuno usa Pix per cercare film horror su Hulu, il servizio gli invierà notifiche quando ci saranno nuovi film che corrispondono alle sue ricerche precedenti. Anche se non è ancora disponibile al momento del lancio, presto Pix sarà in grado di tenere conto dei contenuti che gli utenti di Likewise hanno messo tra i preferiti nei loro account.

Sono importanti anche la diffusione dello strumento di intelligenza artificiale e l’accesso ai dati in tempo reale, ha affermato Morris. Tra le funzionalità di Pix disponibili al lancio ci sono la possibilità di interagire con Pix via e-mail e testo, oltre alle applicazioni web, mobile e per TV connesse di Likewise.

“Mentre i chatbot AI hanno meritatamente catturato l’attenzione del pubblico, i compagni personali come Pix renderanno presto l’AI pratica per ognuno di noi, ogni giorno. Likewise è entusiasta di presentare Pix, un vero e proprio compagno di intrattenimento personale disponibile sempre e ovunque per aiutare tutti noi a trovare il nostro prossimo programma televisivo, film, libro o podcast preferito“, ha dichiarato Ian Morris, CEO di Likewise, in un comunicato stampa.

Chi è Likewise?

Con sede a Bellevue, Wash, Likewise ha 25 dipendenti. È stata lanciata nell’ottobre 2018 da Larry Cohen, ex capo delle comunicazioni di Microsoft. Cohen è presidente di Likewise e CEO di Gates Ventures. Bill Gates, che all’inizio di quest’anno ha definito l’IA generativa “il progresso tecnologico più importante degli ultimi decenni“, è il principale finanziatore e ha investito 15 milioni di dollari nella startup alla fine del 2021.

Pix inoltre, vanta una comunità di utenti che supera i 6 milioni di iscritti, con oltre 2 milioni di utenti impegnati attivamente ogni mese. Per la creazione di Pix, l’azienda ha utilizzato circa 600 milioni di dati provenienti dai consumatori, abbinati ad algoritmi di apprendimento automatico, in combinazione con la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale GPT 3.5 e 4 di OpenAI.