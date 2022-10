Decoder digitale terrestre a 20 euro: ADESSO

Alla ricerca di un decoder per il nuovo digitale terrestre? L’occasione di oggi è su Amazon, dove il modello multifunzione di Leelbox è in offerta lampo a 20,46 euro. Garantisce il pieno supporto alla risoluzione Full HD e alla ricezione di tutti i canali trasmessi con la tecnologia televisiva di ultima generazione (H.2635, HEVC 10 bit e MPEG-4).

Il decoder DVB-T2 di Leelbox in SUPER SCONTO

Si tratta di un prodotto all-in-one. È in grado di registrare i programmi per poterli vedere in un secondo momento e, grazie alla presa USB, si trasforma all’occorrenza in un lettore multimediale per la riproduzione dei contenuti. C’è anche la possibilità di connettersi alla rete WiFi tramite adattatore (opzionale). Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, il decoder DVB-T2 di Leelbox per il nuovo digitale terrestre si trova in offerta lampo su Amazon al prezzo di soli 20,46 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un giorno.

Le unità in vendita sono poche: gli interessati non perdano tempo. Tutto questo, a poche ore dall’inizio dell’evento Offerte Esclusive Prime in programma per le giornate dell’11 e 12 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.