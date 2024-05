MINIMO STORICO per la tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s

Abbastanza compatta da poter essere trasportata comodamente in borsa, nello zaino o nella custodia del laptop, silenziosa e precisa, Logitech Pebble Keys 2 K380s è la tastiera wireless giusta per chi è sempre in movimento, anche da tenere sulla scrivania di casa o dell’ufficio. Oggi è possibile acquistarla al suo prezzo minimo storico su Amazon.

L’offerta di Amazon sulla tastiera wireless Logitech Pebble Keys 2 K380s

È compatibile con tutti i device e tutti i sistemi operativi in circolazione (Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android, iOS, iPadOS e così via), l’autonomia arriva a tre anni (l’alimentazione avviene con due batterie AAA, incluse nella confezione) e può connettersi a tre dispositivi in contemporanea grazie al Bluetooth Low Energy, passando istantaneamente dall’uno all’altro con la pressione di un solo pulsante. Con layout italiano e dieci tasti funzione personalizzabili a piacimento, è anche attenta alla sostenibilità, poiché realizzata con il 49% minimo di plastica riciclata post-consumo certificata, mentre l’imballaggio provenie da fonti sostenibili. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

L’offerta di oggi con lo sconto del 42% applicato in automatico porta la tastiera wireless Logitech Pebble Keys 2 K380s, bella versione Bianco, al prezzo di soli 37,99 euro, il più basso di sempre. La colorazione Grafite è ancora più conveniente: solo 33,99 euro, ma bisogna accettare un’attesa di qualche giorni per riceverla a casa (nel momento in cui scriviamo questa segnalazione).

Chi ha avuto modo di provarla, l’ha promossa con un voto medio molto alto (4,5/5 stelle) nelle recensioni pubblicate sull’e-commerce. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, con la consegna gratuita entro domani se si effettua subito l’ordine.