DEEBOT T80 OMNI: il nuovo robot ECOVACS è già in sconto lancio a 899€

Vediamo nel dettaglio cosa rende questo modello così speciale.

Il DEEBOT T80 OMNI si distingue per l’integrazione dell’innovativo sistema di lavaggio OZMO ROLLER, basato su un rullo che applica oltre 3.700 Pa di pressione al pavimento. Il lavaggio è continuo, con una velocità di rotazione di 200 giri al minuto e un sistema che risciacqua automaticamente il mop oltre 200 volte al minuto. Questo assicura una pulizia accurata, senza aloni né residui, grazie anche alla gestione separata dell’acqua pulita e sporca. Il rullo si adatta automaticamente al tipo di superficie e regola l’intensità del lavaggio in base al livello di sporco rilevato.

L’altro grande punto di forza è la potenza aspirante, che arriva a ben 18.000 Pa, una soglia altissima nel panorama dei robot domestici. Il T80 OMNI monta una nuova spazzola centrale anti-groviglio, pensata per rimuovere peli e capelli senza blocchi. Insieme alla tecnologia Zero Tangle 3.0, ora estesa anche alla spazzola laterale, questa soluzione evita ogni tipo di intasamento. L’architettura ciclonica a tripla V, combinata con un percorso a spirale inclinata, permette di aspirare in modo efficiente tutto lo sporco, inclusi peli di animali e polvere fine.

Il cervello del T80 OMNI è il nuovo sistema AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, che analizza in tempo reale ostacoli e oggetti all’interno della casa. Insieme al sensore dToF, crea una mappa dettagliata dell’ambiente e calcola i percorsi ottimali per ogni situazione. A supportare la navigazione c’è anche YIKO-GPT, un assistente vocale evoluto in grado di comprendere comandi naturali in linguaggio libero. Ovviamente, la compatibilità con gli assistenti virtuali più noti e il supporto al protocollo Matter sono pienamente garantiti.

Un’altra novità molto utile è rappresentata dalla tecnologia TruEdge 2.0, che permette al mop di estendersi e arrivare con precisione fin sotto i battiscopa e vicino alle pareti. Grazie a un sistema di rilevamento 3D dei margini, il T80 riesce a pulire in punti inaccessibili per la maggior parte degli altri robot.

Non manca un’importante evoluzione anche per la base OMNI, che è stata completamente ridisegnata per essere più elegante, compatta e funzionale. Ispirata al concetto “Gravity Field”, è in grado di gestire tutte le fasi della pulizia in modo automatico: risciacqua il panno con acqua tra 40° e 75°, lo asciuga ad aria calda a 45°C in appena due ore, svuota il contenitore della polvere, ricarica e rifornisce il serbatoio, dosando il detergente quando serve. Il sacchetto della polvere ha una durata fino a 90 giorni, mentre il vassoio di lavaggio richiede manutenzione ogni 150 giorni circa. Il tutto in una struttura alta solo 50 cm, ideale per inserirsi facilmente in ogni casa.

L’autonomia è da record: grazie alla batteria da 6.400 mAh, il DEEBOT T80 OMNI può lavorare fino a 241 minuti in modalità silenziosa, mantenendo un livello acustico contenuto sotto i 65 decibel. Perfetto anche mentre si dorme o ci si rilassa. Tutto il controllo passa attraverso l’app ECOVACS, che consente la personalizzazione completa di ambienti, routine e modalità di pulizia. Non manca nemmeno il video manager, utile per monitorare la casa anche a distanza.

E se lo confrontiamo con l’X8 PRO OMNI? Il T80 OMNI introduce alcune migliorie pur mantenendo diverse eccellenze condivise. Entrambi raggiungono i 18.000 Pa di potenza e sono dotati del sistema di lavaggio OZMO ROLLER, ma il T80 offre la tecnologia nuova Zero Tangle 3.0, anche sulla spazzola laterale. Questo lo rende ancora più performante, soprattutto per chi vive con animali domestici. Il tutto in un design più snello e raffinato, ideale per ambienti moderni.

