Deepfake porno: multa e prigione nel Regno Unito

Il governo del Regno Unito ha annunciato una nuova legge che considera illegali i deepfake sessualmente espliciti non consensuali. Chi crea simili immagini verrà perseguito penalmente dal Crown Prosecution Service e riceverà una multa elevata. Se le immagini vengono condivise, l’autore potrà finire in prigione. I deepfake sono già vietati dall’Online Safety Act, ma la legge protegge soprattutto i minori.

Multa e prigione per i deepfake

Come dimostra il recente caso Taylor Swift, i deepfake porno sono sempre più diffusi, in quanto esistono numerosi tool (gratuiti e non) che permettono di generare questo tipo di immagini. L’intelligenza artificiale viene anche sfruttata per sostituire nei video il volto di una attrice a luci rosse con quello di personaggi famosi.

La nuova legge è un emendamento alla Criminal Justice Bill che dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento. Prevede conseguenze penali per chi crea e condivide online immagini sessualmente esplicite di adulti senza consenso. Nel primo caso è prevista una pesante sanzione. Nel secondo caso, l’autore rischia di finire in prigione.

L’annuncio del governo è l’ultimo passo di un vasto programma di lavoro volto ad affrontare questa forma emergente e profondamente angosciante di abuso nei confronti di donne e ragazze. Il governo ha inoltre riclassificato la violenza contro le donne, considerata una minaccia nazionale, come il terrorismo. Le forze di polizia dovranno quindi dare la massima priorità alle denunce.