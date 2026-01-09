DeepSeek e allucinazioni: antitrust chiude istruttoria

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso il procedimento istruttorio avviato a metà giugno 2025 nei confronti di DeepSeek. Sono stati accettati gli impegni proposti dall’azienda cinese in merito ai termini d’uso del chatbot e all’informativa sulle allucinazioni. Come è noto, le app per Android e iOS non sono più disponibili in Italia.

Gli impegni vincolanti di DeepSeek

Il procedimento è stato avviato il 2 aprile 2025 (la relativa comunicazione è stata pubblicata sul bollettino n. 23/2025 del 16 giugno 2025) per valutare la possibile violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo. In particolare, l’autorità antitrust ha ravvisato una pratica commerciale scorretta in merito alle allucinazioni del chatbot. DeepSeek non aveva informato in maniera chiara che le risposte potrebbero essere sbagliate. L’unico avviso (generico) era scritto in inglese.

L’azienda cinese ha evitato una possibile sanzione con gli impegni proposti tra settembre e novembre 2025 (PDF). Innanzitutto è prevista la traduzione in lingua italiana dei termini d’uso del servizio, attualmente solo in inglese. Il relativo link viene mostrato sia nella schermata di login che nell’interfaccia utente.

Nella schermata di login è stata già aggiunta l’informativa sulle allucinazioni. Sotto il campo Password è scritto “Contenuto generato da IA. Verificare sempre l’accuratezza delle risposte, che possono contenere inesattezze“. Lo stesso avviso viene mostrato sotto il campo di testo (prompt) dell’interfaccia.

Un ulteriore banner informativo (“Questa risposta è generata da IA. Controllarne l’accuratezza“) viene mostrato al termine delle risposte a query relative ad argomenti sensibili, come quelli medici, legali e finanziari. DeepSeek promette inoltre di migliorare i modelli AI utilizzando varie tecniche per ridurre il numero di risposte sbagliate (allucinazioni).

Tutti gli impegni hanno una durata illimitata. Dopo un’attenta valutazione sono stati considerati sufficienti da AGCM. Non essendoci più profili di scorrettezza delle pratiche commerciali, il procedimento istruttorio è stato chiuso. Verrà ovviamente riaperto in caso di mancata attuazione degli impegni.