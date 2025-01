L'applicazione di DeepSeek non è più disponibile in Italia

Senza una spiegazione ufficiale, le applicazioni iOS e Android di DeepSeek non sono più disponibili per il download in Italia, dalle piattaforme Google Play e App Store. Lo screenshot qui sotto fotografa il messaggio visualizzato provando a scaricare la versione per iPhone da link diretto, mentre effettuando una ricerca dallo store non compare alcun risultato. È scomparsa anche dalle classifiche delle più popolari.

Dove sono le applicazioni di DeepSeek in Italia?

La situazione non cambia sul fronte Android. Con la ricerca “deepseek” non compare e nemmeno nelle classifiche ce n’è traccia. La scheda dell’app sembra ancora raggiungibile, ma non più indicizzata. A cosa è dovuta la cancellazione?

Potrebbe avere in qualche modo a che fare con l’intervento odierno del Garante Privacy. L’autorità (come fatto a suo tempo con ChatGPT) ah chiesto informazioni relative alle modalità di raccolta e trattamento dei dati. Al momento, si tratta comunque di un’ipotesi, non ci sono comunque dichiarazioni ufficiale da riportare.

… in aggiornamento