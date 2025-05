La nuova idea di LinkedIn per trovare il lavoro perfetto (con l'AI)

Sfruttando la partnership strategica con OpenAI, il “papà” di ChatGPT, Microsoft sta integrando nuove funzionalità basate sull’AI in quasi tutti i suoi prodotti. E, naturalmente, LinkedIn non fa eccezione.

Per esempio, esistono già funzioni AI che aiutano a scrivere post in modo più efficace o a ottimizzare il proprio profilo. Ma ora LinkedIn ha introdotto anche una nuova funzione che aiuta gli utenti a trovare le offerte di lavoro più adatte a loro.

LinkedIn sfrutta l’AI per aiutare a cercare lavoro

Attualmente, gli utenti di LinkedIn possono cercare le offerte di lavoro utilizzando parole chiave e filtri. Ma ancora per poco. Come riporta The Verge, il cambiamento sarà radicale: invece di destreggiarsi tra menu a tendina e opzioni nascoste, basterà scrivere “cercami posizioni da brand manager junior nel fashion che non richiedano trasferte” o “lavori in ambito sostenibilità per analisti con esperienza nelle rinnovabili“.

Il sistema comprenderà non solo i requisiti tecnici, ma anche le sfumature: le ambizioni, le passioni, i compromessi che siamo disposti a fare. Una piccola rivoluzione che promette di rendere la caccia al lavoro meno meccanica e più umana – ironico, considerando che a guidarla è l’intelligenza artificiale.

“Speriamo che questo modo di scoprire ruoli – e persino nuove carriere – metta insieme le competenze, gli interessi e le aspirazioni delle persone in cerca di lavoro per aiutarle a trovare il loro prossimo obiettivo“, afferma Zara Easton, esperta di carriere di LinkedIn.

Una funzione disponibile solo in inglese

L’unico inconveniente è che questa funzione – almeno per il momento – è disponibile solo in inglese. Inoltre, richiede un abbonamento a LinkedIn Premium. Nei prossimi giorni dovrebbe essere estesa agli utenti paganti di LinkedIn, per coloro che utilizzano la versione inglese del social network.

In ogni caso, si tratta di un’idea interessante. La tradizionale barra di ricerca, elemento cardine delle applicazioni per decenni, ha le ore contate… sarà sostituita da sistemi di interazione basati sul linguaggio naturale.

Netflix, ad esempio, ha appena introdotto un chatbot che permette agli utenti di esprimere le proprie preferenze in modo conversazionale. Anziché digitare parole chiave specifiche, gli abbonati possono ora descrivere liberamente ciò che desiderano guardare – che si tratti di “un film divertente ambientato in Italia” o “una serie avvincente con colpi di scena” – ricevendo suggerimenti su misura.