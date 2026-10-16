 Deezer migliora la qualità audio: arriva lo streaming a 192 kHz
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Deezer migliora la qualità audio: arriva lo streaming a 192 kHz

Deezer lancia lo streaming FLAC fino a 24-bit/192 kHz. Più dettagli, profondità e dinamica per la musica. Ecco come funziona.
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Deezer lancia lo streaming FLAC fino a 24-bit/192 kHz. Più dettagli, profondità e dinamica per la musica. Ecco come funziona.
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Deezer migliora il servizio HiFi con l’integrazione di tracce in FLAC senza perdita fino a 24-bit/192 kHz, disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati a pagamento idonei. Fino a oggi la piattaforma offriva solo una qualità audio CD standard, con questo aggiornamento, i brani compatibili guadagnano in dettaglio, profondità e dinamica.

Deezer lancia lo streaming FLAC fino a 24-bit/192 kH

Fino a oggi, Deezer HiFi garantiva un audio FLAC senza perdita alla risoluzione standard del CD (16-bit/44,1 kHz). Ora la qualità sale, le tracce compatibili arrivano fino a 24-bit/192 kHz, molto al di sopra del CD.

Questi due parametri descrivono elementi distinti del suono digitale. La profondità di bit determina la precisione con cui il volume di ogni istante viene catturato. La frequenza di campionamento indica il numero di misurazioni del segnale audio effettuate al secondo. Insieme, definiscono la risoluzione di una registrazione digitale.

Il servizio utilizza il formato FLAC, un codec audio senza perdita che conserva i dati audio originali invece di eliminare informazioni per ridurre le dimensioni del file. A differenza dell’MP3, che utilizza una compressione con perdita, il FLAC può essere decodificato per ritrovare esattamente i dati audio originali.

Questa qualità superiore consente di conservare le sfumature della registrazione, in particolare la texture delle voci, i dettagli degli strumenti acustici, l’impatto delle percussioni e la sensazione spaziale attorno a un’esecuzione. Un utilizzo ottimale di questa qualità richiede apparecchiature compatibili, come cuffie, sistemi audio o un convertitore digitale-analogico esterno.

Disponibilità

Deezer, che ha appena annunciato un filtro per escludere la musica creata con l’AI, integra questa qualità audio superiore direttamente nella propria offerta di abbonamento a pagamento standard, senza costi aggiuntivi. La disponibilità è chiaramente soggetta alla compatibilità dei brani e del dispositivo utilizzato, ed è limitata ad alcuni Paesi.

Fonte: Deezer

Pubblicato il 16 ott 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
16 ott 2026
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