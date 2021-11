Defencebyte Anti-Ransomware: proteggi il tuo PC e risparmia 16$ sull'abbonamento

Defencebyte Anti-Ransomware è un utilissimo tool in grado di individuare, bloccare ed eliminare i malware che possono insediarsi nel nostro PC mentre navighiamo in rete. Se vuoi ottenere una protezione completa, approfitta della promozione: l'abbonamento ad un anno è in offerta a 48,95 dollari, con un risparmio di ben 16 dollari rispetto al prezzo di listino. Il software è compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, da XP fino al 10.

Nonostante il nome, Defencebyte Anti-Ransomware è in grado di scovare ogni tipologia di malware e difendere i nostri PC grazie ad una tecnologia di protezione multi-livello. Il software individua in tempo reale ed in caso di contenuti infetti ne blocca immediatamente il download, mantenendo a sicuro l'intera rete locale. In più, grazie a Defencebyte Anti-Ransomware, potrai tenere traccia di tutti i processi in esecuzione sul computer (come una sorta di Task Manager), delle modifiche nel registro ed altre eventuali attività anomale del sistema.

Il programma individua un malware: cosa succede? Innanzitutto, Defencebyte interrompe immediatamente l'esecuzione di tutti i processi giudicati sospetti, dopodiché si occupa di pulire il sistema da infezioni o residui. Ci sono, infatti, tre differenti tipi di scansione: veloce, dettagliata o personalizzata, che differiscono in estensione e tempistiche, ma tutte e tre comunque molto precise. L'interfaccia semplice ed intuitiva rendono l'installazione del programma un processo facile e veloce. Defencebyte è sicuro: il software, infatti, non andrà ad intaccare le prestazioni del sistema.

Defencebyte Anti-Ransomware è in offerta a 48,95 dollari invece di 64,95, con uno sconto di ben 16 dollari. La licenza, dalla validità di un anno, supporta un solo computer. Se hai bisogno di più dispositivi, le licenze da 3, 5 e 10 computer sono in promozione rispettivamente a 88,95 dollari, 121,95 dollari e 191,95 dollari.