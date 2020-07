Deutsche Telekom sceglie Ericsson per il 5G

La tedesca Deutsche Telekom ha annunciato in via ufficiale di aver scelto Ericsson come partner per la realizzazione delle sue reti 5G di tipo RAN (Radio Access Network). La decisione di affidarsi alla società svedese è stata presa in considerazione dell successo delle operazioni già messe in campo insieme per la modernizzazione dei network 2G, 3G e 4G.

La tecnologia di Ericsson per il 5G di Deutsche Telekom

Parte dell’accordo anche l’impiego della soluzione Spectrum Sharing offerta da Ericsson per gestire in modo ottimale ed efficiente il traffico sulle reti 4G e 5G, in base alle specifiche esigenze. Così Arun Bansal, President per l’Europa e l’America Latina di Ericsson, ha commentato la notizia.

L’accordo sul 5G è la testimonianza dell’eccezionale partnership di lungo termine che abbiamo siglato con Deutsche Telekom, in Germania e nel resto d’Europa. Grazie alla nostra esperienza globale e alle nostre tecnologie avanzate realizzeremo insieme le migliori reti 5G al mondo per Germania. Siamo entusiasti per questo nuovo capitolo della nostra collaborazione.

Gli fanno eco le parole di Claudia Nemat, membro del consiglio Innovation and Technology di Deutsche Telekom.

Siamo felici di aver trovato nel partner Ericsson un leader nella fornitura per il 5G. Già ci aveva affiancati in passato nella modernizzazione dei nostri network per l’accesso mobile. Dopo essersi dimostrato affidabile e puntuale, naturalmente anche gli standard richiesti per l’implementazione delle infrastrutture 5G sono elevati.

La rinnovata stretta di mano tra le due aziende non interessa solo le reti 5G destinate al pubblico, ma anche una collaborazione che mira a fornire alle realtà industriali network privati da impiegare nella propria attività. Tra i gruppi che per alcuni loro impianti hanno già fatto ricorso alle tecnologie di Ericsson e Deutsche Telekom figurano anche le tedesche BMW e Osram.