Dì addio all'insonnia con ZzzQuil Natura (scontate del 29%!)

Tutte le caratteristiche di ZzzQuil Natura

ZzzQuil Natura si presenta come un integratore alimentare contenente melatonina, un ormone naturale che facilita il processo di addormentamento e contribuisce a un risveglio più riposante. Ogni caramella gommosa di ZzzQuil Natura combina 1 mg di melatonina con estratti di valeriana (30 mg), camomilla (10 mg), lavanda (10 mg), e vitamina B6 (1,4 mg). La melatonina regola il ritmo circadiano, cioè il ciclo sonno-veglia. ZzzQuil Natura apporta al corpo la quantità necessaria di melatonina per agevolare in modo naturale il sonno.

Gli altri componenti, quali l’estratto di valeriana con le sue proprietà sedative e calmanti, l’estratto di camomilla noto per il suo effetto rilassante sul sistema nervoso, l’estratto di lavanda con proprietà rilassanti e antistress, insieme alla vitamina B6 essenziale per la produzione di melatonina, contribuiscono a creare un ambiente favorevole al sonno.

ZzzQuil Natura, dal gusto tropicale di mango e banana, rende l’assunzione piacevole e si presenta sotto forma di gomme facili da masticare. L’uso è semplice: masticare una gommosa 30 minuti prima di coricarsi.

Destinato a chi ha compiuto 18 anni, ZzzQuil Natura offre risultati ottimali se assunto in previsione di almeno 6 ore di sonno. Rispettare la dose giornaliera raccomandata è fondamentale. ZzzQuil Natura si propone come un integratore alimentare sicuro ed efficace, promettendo di migliorare la qualità del sonno e favorire il benessere fisico e mentale.

