Difendi il PC da questi attacchi informatici con Avira

Gli attacchi informatici sono diventati un tema caldo negli ultimi anni. Ne esistono di diversi tipi, che utilizzano molte modalità per penetrare nei sistemi, compromettendone l’integrità e la sicurezza.

Tra i più comuni ci sono gli attacchi malware, riconducibili alla tipica infezione da virus informatico. Una volta entrati nei sistemi, si installano e eseguono il loro codice, consentendo agli hacker di spiare i contenuti e di rubare i dati dei proprietari dei dispositivi (spyware).

Inoltre possono cifrare i dischi impedendo l’accesso ai dati e chiedendo il pagamento di un riscatto (ransomware).

Un’altra forma molto comune di attacco informatico è il phishing. Il suo scopo è carpire le informazioni personali degli utenti, invitandoli a cliccare su link che portano a contenuti fraudolenti.

Poi c’è il Man in the Middle (MITM), che è una sorta di intercettazioni telefonica. Gli hacker simulano un interlocutore affidabile con l’intento di rubare le informazioni scambiate.

Molto diffusi anche gli attacchi zero-day, in cui gli hacker studiano i sistemi che vogliono attaccare cercando di individuare le loro vulnerabilità e sfruttarle a loro vantaggio.

Come difendersi da questi attacchi? Ci sono diversi modi per farlo, ma quello più efficace è un antivirus come Avira.

Avira contro gli attacchi informatici: come agisce?

Avira è uno dei migliori antivirus contro gli attacchi informatici. Entrando qui si può scegliere tra tre versioni: Avira Antivirus Pro, Avira Prime e Avira Internet Security.

Avira utilizza un potente scanner antivirus che si basa sul cloud e che mette a confronto i file con ampie directory di malware. Inoltre utilizza l’euristica per individuare gli attacchi zero-day.

Lo scanner basato sul cloud scarica l’analisi dei file ad alta intensità di CPU all’interno di un server nel cloud, consentendo all’antivirus di usare gli strumenti di scansione più avanzati senza rallentare il dispositivo.

Poiché la tecnologia di scansione di Avira è efficace contro tutti i tipi di malware, la relativa licenza è stata concessa a diversi fornitori di antivirus, come TotalAV e Systweak.

Acquistando una delle soluzioni Avira, si otterrà uno sconto del 40% sul prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.