Cosa succede alle tue difese immunitarie se fai 30 minuti di sauna

Un gruppo di ricercatori finlandesi hanno scoperto cosa succede alle difese immunitarie del tuo corpo se fai appena 30 minuti di sauna. Lo studio è stato pubblicato ufficialmente sulla rivista Temperature e ha risposto ad alcuni importanti quesiti che questi studiosi si facevano da tempo, sorprendendo con i risultati che il corpo ha in risposta a questa sollecitazione.

L’esposizione regolare alla sauna finlandese (FSB) è stata associata a una riduzione della morbilità e della mortalità. Questo studio si proponeva di esaminare gli effetti acuti della FSB sulla mobilitazione delle cellule immunitarie, sulle citochine circolanti e sulle loro associazioni con le variazioni della temperatura corporea. una sessione acuta di 30 minuti di FSB induce la mobilitazione delle cellule immunitarie. Le associazioni osservate tra le variazioni della temperatura corporea e le citochine circolanti suggeriscono che lo stress termico indotto dalla sauna, insieme all’attivazione immunitaria, possa in parte mediare i benefici per la salute della FSB.

Nello specifico, i ricercatori hanno scoperto che con appena 30 minuti di sauna finlandese, sollecitando il copro al suo calore intenso, ma secco, i globuli bianchi circolanti aumentano significativamente. Si tratt delle cellule immunitarie importantissime per difendere il corpo dagli agenti patogeni che spesso aumentano dopo l’esercizio fisico.

I benefici della sauna per le difese immunitarie

In altre parole, anche solo rimanere seduti in una sauna per 30 minuti potrebbe avere interessanti benefici per le difese immunitarie del corpo. Ilkka Heinonen, ricercatore di scienze motorie dell’Università di Turku, in Finlandia, ipotizza: “Questo potrebbe indicare che la sauna mobilita un maggior numero di globuli bianchi dai tessuti, che vengono poi ridepositati nel flusso sanguigno al termine della seduta“.

Questo tipo di rilascio periodico di globuli bianchi nel flusso sanguigno è benefico, poiché una volta che lasciano i loro siti di deposito, sono in grado di pattugliare meglio il corpo e rispondere agli agenti patogeni.

Jari Laukkanen , che ha guidato lo studio presso l’Università della Finlandia orientale, ha specificato: “È interessante notare, tuttavia, che i livelli di diverse citochine sono cambiati in relazione all’aumento della temperatura corporea durante la sauna. Non è stata osservata alcuna correlazione simile tra il numero di globuli bianchi e le variazioni della temperatura corporea“.