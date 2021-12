Digital Markets Act approvato dal Parlamento europeo

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il Digital Markets Act con 642 voti favorevoli, 8 contrari e 46 astenuti. La Legge sui mercati digitali stabilisce nuovi obblighi e divieti per i cosiddetti “gatekeeper”, ovvero le piattaforme online di grandi dimensioni che detengono una posizione dominante nel mercato. La votazione per il Digital Services Act è invece prevista a gennaio 2022.

La nuova legge si applicherà alle aziende che offrono servizi di intermediazione online, social network, motori di ricerca, sistemi operativi, pubblicità online, cloud computing, condivisione di video, browser, assistenti virtuali e smart TV. L'obiettivo principale del Digital Markets Act (DMA) è mettere fine alle pratiche commerciali scorrette e garantire una maggiore concorrenza. In caso di violazione delle norme, la Commissione europea potrà sanzionare le Big Tech.

Early Xmas gift 🥳 Today’s @Europarl_EN vote on #DMA means fair and contestable markets are on their way. It sends a clear message that in our 🇪🇺democracy it is not for #BigTech to set the rules of the game, it is for legislators. HUGE congrats @Andreas_Schwab & all of us! pic.twitter.com/PtkMVQz1pg

— Margrethe Vestager (@vestager) December 15, 2021